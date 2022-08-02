Aleyna için direğe tırmandılar

Şarkıcılar Aleyna Tilki ve Altay, 48.Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanışında sevenleriyle buluştu. Geçen hafta Amerikan müzik dergisi Bilboard'a röportaj veren Tilki, "Kendi hayallerinin peşinden giden genç kadınlara örnek teşkil eden bir röportajdı. Çok gururlandım ve mutlu oldum" dedi. Sevilen şarkılarını seslendiren Tilki, repertuvarına aldığı Kazım Koyuncu'nun ölümsüz eseri 'Hayde Gidelum'i binlerce hayranıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Tilki'yi görmek isteyen bazı hayranları direklerin üzerine tırmandı.