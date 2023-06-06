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06 Haziran 2023 Salı 10:20:00 - Güncelleme:06 Haziran 2023 Salı 10:20:00

Alerji tedavisi devam ediyor

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Popçu Ece Seçkin, uzun süredir mücadele ettiği İdiyopatik Alerji hastalığıyla ilgili bilgi verdi.

Popçu Ece Seçkin, uzun süredir mücadele ettiği İdiyopatik Alerji hastalığıyla ilgili bilgi verdi. Seçkin, önceki gün İstanbul'da sahne aldı. Seçkin gece boyu fenomen olan şarkılarını seslendirdi. Yazın pek tatil yapamayacağını belirten şarkıcı, "Yaz tatilimizi uzun zamandır aynı lokasyonda yapıyoruz. Bu yaz zannetmiyorum uzun bir tatilimiz olsun" dedi. Alerji hastalığındaki tedavisi hakkında Seçkin, "Benim hastalığım şu an biraz daha iyi durumda. Çok iyiyim yani şu an. Doğru doktor, tedavi ve teşhis çok önemli" dedi.

Etiketler : Alerji tedavisi Popçu Ece Seçkin İdiyopatik Alerji hastalığı
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