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04 Haziran 2024 Salı 09:35:00 - Güncelleme:04 Haziran 2024 Salı 09:35:00

ALEM Art Weekend “Karşılaşma / Encounter” sergisiyle sanatseverlerle buluştu! Richard Mille ile sanat dolu bir hafta sonuna imza attı

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Altıncı edisyonuyla Mandarin Oriental, Bodrum'da sanat sezonunu açan ALEM Art Weekend, 31 Mayıs - 2 Haziran tarihlerinde Richard Mille ile sanat dolu bir hafta sonuna imza attı. Sanatın büyüleyici dünyasının ve renklerinin başrolde olduğu bu seçkide konuklar unutulmaz bir hafta sonu yaşadılar.

ALEM Art Weekend, 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde Mandarin Oriental, Bodrum'da "Karşılaşma / Encounter" sergisiyle sanatseverlerle buluştu.

Richard Mille iş birliği ile düzenlenen ALEM Art Weekend sergisi, birbirinden farklı çağdaş heykel sanatçısının eserleriyle konukları düşünmeye davet ederken, doğa ve sanatın harmonisini gözler önüne serdi.

Alara Koçibey, Ceylan Çapa, Maya – İbrahim Bitargil, Yağmur Ünal, Duygu – Gürhan Çarmıklı, Ayşegül Afacan Köksal, Ardan Özmenoğlu, İlkem Öztürk gibi isimlerin bu özel buluşmanın konukları arasındaydı.

Bu yılki seçkinin kürasyonunu üstlenen Sabiha Kurtulmuş sekiz çağdaş sanatçının 11 eserini bir araya getirdi. Yazı sanatla karşıladığımız bu özel buluşmada duygularını paylaşan ALEM Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gözde Yörükoğlu Ersu, sanatı yaşam döngüsünün içinde konumlandırdıklarını belirtirken, altıncı edisyonunda ALEM Art Weekend'in sanatseverleri Bodrum'un eşsiz doğasına ve çağdaş sanatla birlikte bir öyküye ortak ettiğini ifade etti. Bu yılki buluşmanın mimarlarından, tasarladığı saatlerle zaman kavramını arzu nesnesine dönüştüren öncü markalardan biri olan Richard Mille, konuklara hediye ettiği "Modern İkonlar" kitabı ile bu buluşmayı ölümsüz kıldı. Modern sanatın antolojisini sunan kitap, konukları Orta Doğu bölgesinin modern ikonlarını keşfe çıkarttı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ALEM Art Weekend'in ev sahipliğini yapan Mandarin Oriental, Bodrum'un Genel Müdürü Tunç Batum sanatseverlerle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederken, sürdürülebilirliğin de altını çizdi ve bu birlikteliğin uzun yıllar devam etmesini diledi.

İkinci gün Art Talk's da bir araya gelen konuklar; Maya Bitargil moderatörlüğünde Richard Mille Ortadoğu Pazarlama ve İletişim Müdürü Ahmed Chaaban konuşmasıyla zaman, sanat ve yaşam hakkında hafızalarda yer eden bir konuşmaya ortak oldu.

ALEM Art Weekend'in bu özel buluşmasına eşlik eden Lesux'un tamamen elektrikli yeni modeli RZ otomobilleri de misafirlerin deneyimine sunuldu. Misafirler özel sürüşle Lesux RZ otomobilleri deneyimlerken, tamamen elektrikli bu araçlarla yol sürüş keyfi yaşadılar. İkinci günün akşamında konuklar Hakkasan'ın özel atmosferinde Uzak Doğu'nun lezzetlerini deneyimlediler.

Keyifli anların yaratıcısı Pernod Ricard ise farklı tattaki kokteylleriyle bu anların eşlikçisi oldu. ALEM Art Weekend'in üçüncü gününde ise konuklar brunch'da bir araya geldi.

Brunch'dan sonra Ardan Özmenoğlu eşliğinde workshop'a katılan misafirler, kendi eserlerini yaratma şansı yakaladılar. Yazı sanatla karşıladığımız ALEM Art Weekend Mandarin Oriental, Bodrum'daki bu buluşmasında sanatçılar ve eserleriyle yan yana gelen konuklar, sanatın rengiyle harika bir atmosfer yaşadılar.

Etiketler : alem art weekend alem dergisi gözde yörükoğlu ersu sergi
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