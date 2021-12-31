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31 Aralık 2021 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:31 Aralık 2021 Cuma 13:00:00

Aldatıldım itirafı

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Genç şarkıcı Bilal Sonses, 'İçimdeki Sen' şarkısının hikayesini anlattı. Katarsis programına katılan Sonses şarkının özünde aşk ve aldatılma olduğunu söyledi.

Genç şarkıcı Bilal Sonses, 'İçimdeki Sen' şarkısının hikayesini anlattı. Katarsis programına katılan Sonses şarkının özünde aşk ve aldatılma olduğunu söyledi. Eseri 16 yaşında yazdığını belirten şarkıcı, 'O olayı yaşadığımda daha on altı yaşındaydım. Bu duyguları çok yoğun yaşadığım bir dönemdi. Bu olay bana iki yüz belki de iki yüz elli şarkı yazdırdı'' dedi.

Etiketler : Aldatıldım itirafı Bilal Sonses İçimdeki Sen
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