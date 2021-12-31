Aldatıldım itirafı

Genç şarkıcı Bilal Sonses, 'İçimdeki Sen' şarkısının hikayesini anlattı. Katarsis programına katılan Sonses şarkının özünde aşk ve aldatılma olduğunu söyledi. Eseri 16 yaşında yazdığını belirten şarkıcı, 'O olayı yaşadığımda daha on altı yaşındaydım. Bu duyguları çok yoğun yaşadığım bir dönemdi. Bu olay bana iki yüz belki de iki yüz elli şarkı yazdırdı'' dedi.