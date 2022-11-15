Alçiçek Hatun'un duvarları var

'Kuruluş Osman' dizisinde rol alan Miray Akay, oynadığı karakteri, "Sert gözüken ama içi pamuk gibi biri" diyerek anlattı.

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı 'Kuruluş Osman' dizisinde yer alan Miray Akay, yapımın başarısını açıkladı. Dizide 'Alçiçek Hatun'u oynayan Akay, sette güzel anılar biriktirdiğini ve herkesin sıcak insanlar olduğunu söyledi. Bozdağ Film'in Youtube kanalına konuşan Akay, "Çok yoğun bir iş, şartlar bazen zorlayıcı ancak herkes çok sıcak kanlı olduğu için her zorluğu aşabildik" dedi. Yapımda canlandırdığı 'Alçiçek Hatun' karakterinden bahseden Akay, "Alçiçek, sert gözüken ama içi pamuk gibi bir karakter. Duvarları var. Kendini çok açmak istemese de, yavaş yavaş Aktemur'a karşı açılıyor" sözleriyle anlattı.

ATA TİTREYEREK BİNDİM

'Kuruluş Osman' setinden hançerini hatıra olarak almak istediğini söyleyen Akay, "Benimle dalga geçiyorlar, bana hançer verirlerse gider birini hançerlerim diye. Hayatımda ilk kez hançeri bu sette gördüm, çok güzel" dedi. İlk set gününde ata binme sahnesinde panik olduğunu söyleyen Akay, "Sette ilk günüm ilk sahnemde atı şaha kaldırıp oynamam gerekiyordu. At binme ve kılıç kullanma eğitimi almış olsam da, daha önce hiç şaha kalkmamıştım. Çok panik olmuştum ve o sahneyi titreyerek oynamıştım" diye konuştu.