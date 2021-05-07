Albüm öncesi sıngle

Zeynep Bastık, yakın zamanda yayımlanacağı "ZeynoDisco" isimli albümünden "Marlon Brando" adlı şarkısını single olarak yayımladı. Albüm öncesi sevenlerine sürpriz yapan Bastık, söz - müziğinde kendisi ve Emir Can İğrek'in olduğu şarkısıyla pandemide herkese neşe vereceklerini söyledi.

