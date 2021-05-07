07 Mayıs 2021 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2021 Cuma 14:00:00
Albüm öncesi sıngle
Zeynep Bastık, yakın zamanda yayımlanacağı "ZeynoDisco" isimli albümünden "Marlon Brando" adlı şarkısını single olarak yayımladı.
Zeynep Bastık, yakın zamanda yayımlanacağı "ZeynoDisco" isimli albümünden "Marlon Brando" adlı şarkısını single olarak yayımladı. Albüm öncesi sevenlerine sürpriz yapan Bastık, söz - müziğinde kendisi ve Emir Can İğrek'in olduğu şarkısıyla pandemide herkese neşe vereceklerini söyledi.