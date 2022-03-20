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20 Mart 2022 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:20 Mart 2022 Pazar 11:30:00

Albüm bitti

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Şarkıcı Burcu Güneş Yeni Gazino'da sahne aldı. Konser öncesi habercilerle sohbet eden şarkıcı albümünü tamamladığını söyledi.

Şarkıcı Burcu Güneş Yeni Gazino'da sahne aldı. Konser öncesi habercilerle sohbet eden şarkıcı albümünü tamamladığını söyledi. Güneş, "Yine çok güzel, yıllarca dinlenebilecek şarkıları olan ve çok sevdiğim kişilerin de şarkılarının olduğu bir pop albüm hazırladım" dedi. Güneş, sevilen parçaların seslendirdi. Şarkıcı, rerepertuvarı ve sahne şovuyla dinleyilerini mest etti.

Etiketler : Albüm bitti Burcu Güneş Yeni Gazino
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