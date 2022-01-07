Geçen ay kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Ali Murat Altunmeşe'yi kaybeden Fırat Altunmeşe'den ilginç bir paylaşım geldi. Instagram'da takip ettiği kişiler için "Alayınız sahte" ifadelerini kullanan Altunmeşe, "Çoğunuzu takipten çıkıyorum çünkü genel olarak ilgimi çekmediğinizi fark ettim" açıklamasında bulundu. 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde rol alan Altunmeşe, listesindeki birçok kişiyi sildiğini duyurdu.