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07 Ocak 2022 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:07 Ocak 2022 Cuma 12:30:00

Alayınız sahte

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Geçen ay kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Ali Murat Altunmeşe'yi kaybeden Fırat Altunmeşe'den ilginç bir paylaşım geldi.

Geçen ay kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Ali Murat Altunmeşe'yi kaybeden Fırat Altunmeşe'den ilginç bir paylaşım geldi. Instagram'da takip ettiği kişiler için "Alayınız sahte" ifadelerini kullanan Altunmeşe, "Çoğunuzu takipten çıkıyorum çünkü genel olarak ilgimi çekmediğinizi fark ettim" açıklamasında bulundu. 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde rol alan Altunmeşe, listesindeki birçok kişiyi sildiğini duyurdu.

Etiketler : Alayınız sahte Fırat Altunmeşe Ali Murat Altunmeşe
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