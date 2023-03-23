Ünlülerin menajeri Özgür Aras meslek hayatındaki 30. yılını görkemli bir geceyle Jolly Joker Pub Kanyon'da kutladı. 'Rengarenk30Yıl' temalı davete Simge Sağın, Zerrin Özer, Aleyna Tilki, Gülçin Ergül, İbrahim Büyükak, Yonca Evcimik, Ece Seçkin, Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti gibi isimler katıldı. Geçtiğimiz aylarda 'Ben keko seviyorum' açıklamasında bulunan genç popçu Aleyna Tilki, "Maço erkek olabilir. Tabii ki de alışıldık bir keko istemiyorum. Benim kekoluk kriterim farklı. Alanıma saygı duyan keko seviyorum" dedi.