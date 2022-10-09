VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Biz evlendik farkında mısın?
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat!
Şehidin babası konuştu: Oğlumun kanı yerde kalmadı, vatan sağolsun
Büyük projede ikinci adım! Başvuruları yarın başlıyor...
Oyun öncesi çay molası
Neşeli alışveriş
Yağmurlu havada deniz keyfi
Lüks test sürüşü
MİT, PKK'nın şah damarını kesti
Cumhuriyet savcısından skandal talimat!
Donuk omuz sendromu oldum
Luna'nın kitabının geliri Masal'a
Alamadığı eşya 28 milyon kazandırdı
Temizlenmeyen her baca felakete davetiye çıkartıyor
Kalbi korumanın 6 yolu
Uyuz 15 dakikalık temasla geçiyor
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile Günlük Burç Yorumları - 9 Ekim
Kurtulmuş: İHA'lar, SİHA'lar dünyada bir marka haline geldi
İran devlet televizyonuna siber saldırı
Nijerya'da tekne battı: 10 ölü, 60 kayıp
Yangın çıkan evde 17 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu
Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik bağlantısı kesildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İlk oyumu AK Parti'ye kullandım
Düzce'de boru fabrikasında üzerine malzeme düşen işçi öldü
09 Ekim 2022 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:09 Ekim 2022 Pazar 11:00:00

Alamadığı eşya 28 milyon kazandırdı

ABONE OL

Bülent Ersoy, pandemi öncesi 2 milyon liraya aldığı Yalıkavak'taki villasını eşyalarını alamadığı için satışa çıkardı. Evin şu anki değeri 30 milyon lira!

Son günlerde Ajda Pekkan ile 'modacı' polemiği yaşayan Bülent Ersoy, geçtiğimiz yıllarda satın aldığı Bodrum Yalıkavak'taki süper lüks villasını oturamadan satışa çıkardı. Ersoy, Geriş Tepesi'nde 400 bin liraya, 500 metrekarelik arsa almıştı. Sanatçının dekorasyonu için 1.5 milyon lirayı gözden çıkardığı 3 katlı havuzlu villada 8 oda, 4 banyo, Türk hamamı, sauna, spor salonu, sinema salonu, açık ve kapalı yüzme havuzu bulunuyor.

PANDEMİNİN EN KARLISI

Ersoy, yaz aylarını geçirmeyi ve dostlarını ağırlamayı planladığı lüks evine eşyalarını alamadığı için satışa çıkardı. Sanatçı, zamanında 2 milyon liraya mal olan ve şu an 30 milyon lira değerindeki akıllı yazlığına müşteri arıyor. Sanatçının yerden ısıtmalı, her odası klima ve özel müzik sistemleriyle donatılan lüks evinde klozet, küvet ve muslukları altın kaplama. Ersoy'un, Bodrum Turgutreis'te de 3 katlı ve manzaralı bir villası var.

Etiketler : bülent ersoy villa yalıkavak
Beşiktaş buluşması

Beşiktaş buluşması
Karakterlerdeki ben değilim

Karakterlerdeki ben değilim
Modumu arabeskle yakalıyorum

Modumu arabeskle yakalıyorum
Barışma sonrası Tayland tatili

Barışma sonrası Tayland tatili
10'u bir yerde

10'u bir yerde
Perde arkasında modacı var

Perde arkasında modacı var
Sorunlarımla yüzleştim

Sorunlarımla yüzleştim
Tek celsede boşandı

Tek celsede boşandı
Atiye şenliği

Atiye şenliği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX