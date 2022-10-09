Alamadığı eşya 28 milyon kazandırdı

Son günlerde Ajda Pekkan ile 'modacı' polemiği yaşayan Bülent Ersoy, geçtiğimiz yıllarda satın aldığı Bodrum Yalıkavak'taki süper lüks villasını oturamadan satışa çıkardı. Ersoy, Geriş Tepesi'nde 400 bin liraya, 500 metrekarelik arsa almıştı. Sanatçının dekorasyonu için 1.5 milyon lirayı gözden çıkardığı 3 katlı havuzlu villada 8 oda, 4 banyo, Türk hamamı, sauna, spor salonu, sinema salonu, açık ve kapalı yüzme havuzu bulunuyor.



PANDEMİNİN EN KARLISI

Ersoy, yaz aylarını geçirmeyi ve dostlarını ağırlamayı planladığı lüks evine eşyalarını alamadığı için satışa çıkardı. Sanatçı, zamanında 2 milyon liraya mal olan ve şu an 30 milyon lira değerindeki akıllı yazlığına müşteri arıyor. Sanatçının yerden ısıtmalı, her odası klima ve özel müzik sistemleriyle donatılan lüks evinde klozet, küvet ve muslukları altın kaplama. Ersoy'un, Bodrum Turgutreis'te de 3 katlı ve manzaralı bir villası var.