Alaçatı'da 'ev'lendiler

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, Alaçatı'dan ev aldı. İkilinin, taş eve 15 milyon lira ödediği iddia edildi.

Dijitalde yayınlanan 'Aşıklar Bayramı' filmiyle seyircisiyle buluşan Kıvanç Tatlıtuğ, Alaçatı'dan ev alan ünlüler kervanına dahil oldu. Nisan ayında oğlunu kucağına alan oyuncu Kurt Efe, için kesenin ağzını açtı. Bodrum ve Marmaris'te yazlıkları olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, Çeşme'de 15 milyon lira değerinde lüks bir villa satın aldığı iddia edildi. Yaz aylarının büyük bir kısmını teknelerinde ege koylarını gezerek geçiren Tatlıtuğ, Alaçatı'da havuzlu ve 4 odalı bir taş evin sahibi oldu. Ebru Şahin, Acun Ilıcalı, Mesut Özil, Caner Erkin, Beyazıt Öztürk, Sinan Engin, Burcu Esmersoy, Okan Buruk ve Ece Erken gibi isimlerin gözde tatil beldesinde evleri bulunuyor.