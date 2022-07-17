Alaçatı kaçamağı

Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanan oyuncu Burcu Kıratlı'nın, avukat Nail Gönenli ile beraber olduğu iddia edildi. Çiftin ilişkisini ise Murat Dalkılıç konserinde yaptığı paylaşımlar ele verdi. Bir süredir birlikte oldukları öğrenilen ikili, şimdilerde Alaçatı'da tatil yapıyor. Kıratlı bir röportajında Gönenli ile ilgili sorular karşısında ''Nail, 10 senelik arkadaşım. Asla böyle bir şey olamaz'' demişti.