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26 Haziran 2024 Çarşamba 22:27:00 - Güncelleme:26 Haziran 2024 Çarşamba 22:27:00

Ala Tokel: Yaş sorun değil

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Milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım (21) ile evlilik hazırlıkları yapan Ala Tokel (29) ‘yaş farkı' eleştirilerine yanıt verdi.

Aralarında 8 yaş fark olan Tokel, bu durumun kendileri için bir şey ifade etmediğini söyledi. Tokel, "Bu Ala Tokel neden sürekli kendinden yaşça küçük erkeklerle sevgili oluyor? Şimdiki sevgilisi 21 yaşındaymış" şeklinde yorum yapan bir takipçisine sitem etti. Tokel, ''Ben memnunum, o memnun. Yaşa dair hiçbir sorun yaşamıyoruz. Fark etmiyoruz bile. Siz burada yazmadıkça aklımıza dahi gelmiyor. Zira hissettiklerimiz bir. Umarım sonsuza dek sürer'' dedi.

Etiketler : Bertuğ Özgür Yıldırım Ala Tokel yaş farkı eleştirileri
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