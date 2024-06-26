Aralarında 8 yaş fark olan Tokel, bu durumun kendileri için bir şey ifade etmediğini söyledi. Tokel, "Bu Ala Tokel neden sürekli kendinden yaşça küçük erkeklerle sevgili oluyor? Şimdiki sevgilisi 21 yaşındaymış" şeklinde yorum yapan bir takipçisine sitem etti. Tokel, ''Ben memnunum, o memnun. Yaşa dair hiçbir sorun yaşamıyoruz. Fark etmiyoruz bile. Siz burada yazmadıkça aklımıza dahi gelmiyor. Zira hissettiklerimiz bir. Umarım sonsuza dek sürer'' dedi.