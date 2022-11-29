‘Al Sancak' timi geliyor

'Al Sancak' dizisinin hazırlıkları tamamlandı. Başrolünü Uğur Güneş ve Gülsim Ali'nin paylaştığı TRT'de ekrana gelecek olan yapımın hazırlıkları tamamlandı. Dizinin tanıtım fragmanı sosyal medyada oldukça ilgi gördü. Kahraman Mehmetçiğimizin hikayesinin anlatılacağı dizinin senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan kaleme alıyor.

