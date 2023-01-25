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25 Ocak 2023 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 14:30:00

'Al Sancak' gururu

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısını anlatan 'Al Sancak' dizisi oyuncularından Aybars Düzey, "Proje, ülkemizi temsil ediyor. Denizaltılara giriyoruz, helikopterlerden çıkıyoruz. Bunlar bize hem heyecan hem de gurur veriyor" dedi.

TRT'nin reyting rekortmeni 'Al Sancak' dizisinin oyuncuları Aybars Düzey, Emre Dinler, Ahmet Yenilmez, Osman Soykut, Melih Özdoğan ve Murat İnce rollerini anlattı. Güçlü prodüksiyonu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken yapımda Deniz Piyade Yüzbaşı Selim Atakan'ı canlandıran Aybars Düzey, "İçinde bulunduğumuz proje, ülkemizi temsil ediyor. Denizaltılara giriyoruz, helikopterlerden çıkıyoruz. Bunlar bize hem heyecan hem de gurur veriyor" dedi.

"Kahraman Türk askerlerini en iyi şekilde yansıtabilmek için aylardır çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz" diyen Emre Dinler, askerlik yapmış biri olmasına rağmen daha önce hiç görmediği eğitimlerden geçtiğini söyledi. Oyuncu, "Emekli SAT Komandosu bizi sıkı bir eğitime aldı. Ekiple beraber 3 aydır yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Arkadaşlık, dostluk, birlikte hareket etmek ne demek öğreniyoruz" dedi.

TÜRKİYE'DE EŞİ BENZERİ YOK

Bozdağ Film imzalı yapımda yer alan oyuncu Melih Özdoğan, askeri bir personeli canlandırmanın zor olduğunu ve büyük sorumluluklar barındırdığını ifade etti. Özdoğan, "Onları içselleştirmeye başladık. Elimizden geldiğince en iyi şekilde canlandırmaya çalışıyoruz" dedi. Murat İnce, 'Al Sancak' için, "Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir proje. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni en kapsamlı şekilde anlatan bir dizi olacak" dedi.

Etiketler : trt dizi al sancak aybars düzey emre dinler melih özdoğan
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