Akvaryum keyfi

Yapımcı ve oyuncu Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi oğlu Efehan'la objektiflere yansıdı. Anne-oğul önceki gün İstanbul Akvaryum'da bin bir çeşit deniz canlıları, penguenler ve Amazon ormanlarında yaşayan canlıları izledi. Eşinin 'Aynasız' filminin çekimlerinde olduğunu söyleyen Abazi, "Tolgahan işlerinden dolayı biraz yoğun, oğlumla birlikte akvaryuma gelelim dedik. Gerçekten harika bir yer ve bu kadar büyük bir yer beklemiyordum" dedi. Abazi ve oğlu daha sonra bir mekana geçerek yemek yedi.