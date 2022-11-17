Akustik turne

Popçu Simge akustik konser turnesine çıkıyor. Simge, konserlerinin startını 20 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde başlayacak. Popçu, gecede kendi şarkılarının yanı sıra sahne de söylemekten hoşlandığı şarkıların akustik hallerini seslendirerek. Sahneleri için özel bir repertuvar hazırlayan Simge, "Şimdi de şehir şehir geziyor olacağım. Konserlerde ayrı bir repertuvarım var ama bu konserler benden dinleyicime bir hediye. Çok heyecanlıyım" dedi.