Oyuncular Ümit Kantarcılar ve Jessica May, Kuruçeşme'deki Seven adlı mekanın açılışında bir araya geldi. Yeni sezonda 'Yalnız Kurt' dizisinde rol alacak olan May, "Bol aksiyonlu ve heyecan dolu bir işte yer alacağım için çok mutluyum. Yaz tatilimi Bodrum ve Antalya'da yaptım" dedi.