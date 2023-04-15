Aksiyon sahnelerinde zorlanmadım

Başrollerini Aslıhan Karalar ve Selçuk Kılıç'ın paylaştığı 'Money Talks' (Para Konuşur) filminin çekimleri tamamlandı. Karalar ve Kılıç, önceki akşam Kağıthane ART Stüdyoları'nda afiş çekimi için objektiflerin karşısına geçti. Karalar, sporcu bir kişiliğe sahip olduğu için aksiyon sahnelerinde zorlanmadığını ifade etti. Daha önce silah eğitimi aldığını söyleyen Karalar, "Daha önce silahla atış yapmıştım. Bu yüzden silahlı sahnelerde çok zorlanmadım. Selçuk'un kick boks geçmişi olduğu için çok büyük desteği oldu" dedi.