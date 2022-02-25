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25 Şubat 2022 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:25 Şubat 2022 Cuma 12:30:00

Akpınar'ın davası yeniden görülecek

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Türk sinemasına damga vurmuş 4 filminin kendisinden izin alınmadan yayınlandığı iddiasıyla ulusal bir kanala açtığı davayı kaybeden Metin Akpınar'a İstinaf Mahkemesi'nden sevindirici haber geldi.

Türk sinemasına damga vurmuş 4 filminin kendisinden izin alınmadan yayınlandığı iddiasıyla ulusal bir kanala açtığı davayı kaybeden Metin Akpınar'a İstinaf Mahkemesi'nden sevindirici haber geldi. Mahkeme, 'eksik inceleme ve değerlendirme yapılmış' diyerek davanın yeniden görülmesine karar verdi.

Neslihan KESKİN

Etiketler : Türk sineması Metin Akpınar İstinaf Mahkemesi
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