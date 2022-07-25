Aklı yerinde olmayan şarkı ezberler mi?

İbrahim Tatlıses, Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı. Son zamanlarda aile hayatında problem yaşayan ve büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile arası bozuk olan sanatçı konserini keserek İlginç bir açıklama yaptı. Tatlıses, oğlu Ahmet'in "Babamın akıl sağlığından şüphe ediyorum" sözleri karşısında "Bana aklı dengesi yerinde değil diyorlar, be gerizekalılar. Aklı yerinde olmayan birisi bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?'' ifadelerini kullandı.