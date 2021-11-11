Akkız için 6 saat eğitim aldım

'Destan' dizisinin yıldızı Ebru Şahin, Bozdağ Film Youtube kanalında Akkız karakterine nasıl hazırlandığını anlattı. Rolü için zor bir eğitimden geçtiğinden söz eden Şahin, ''Her gün yaklaşık altı saatimizi profesyonel eğitmenlerle birlikte çiftlikte geçiriyoruz. Her gün daha da üstüne koyarak sınırlarımı zorlamak bana çok iyi geliyor. Gelişim, işimizin ruhuyla bütünleştiğinde de daha motive edici ve daha heyecanlı bir hal alıyor" dedi.