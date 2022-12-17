Akın Akınözü: Dedemin hayalini gerçekleştiriyorum

Başrolünde yer aldığı 'Kaderimin Oyunu' dizisi ABD'de yayınlanan oyuncu Akın Akınözü, yurtdışında büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Oyuncu, Amerikalı gazeteci Alicia Civita'nın sorularını yanıtladı. Akınözü, "Bu röportaj benim için Oscar almak gibi, çünkü uluslararası bir gazeteciyle konuşabileceğimi hiç düşünmemiştim" dedi. Dedesinin hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen oyuncu, "Süreyya Arın dedem Türkiye'nin ana yayıncılarından biriydi ve hep Amerika'ya ulaşmak isterdi. Onun adını taşıyorum ve o kıtanın tüm halkına ulaşıyorum" diye konuştu.