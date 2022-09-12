Akım haline geldi

Tuğba Yurt, Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı. Fenomen eserlerini seslendiren şarkıcı, konser sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bazı izleyicilerin sahneye cep telefonu gibi bir takım maddeler atmasıyla ilgili konuşan şarkıcı, "Benim de başıma böyle bir şeyler geldi ama çok şükür yaralanmalı bir olay olmadı. Akım adı altında böyle bir şey yapıyorlar. Dolu su şişesi ve telefon fırlatıyorlar. Bir yerimize gelse sakatlanırız. Çok doğru bulmuyorum'' dedi.