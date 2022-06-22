VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den yeni petrol keşfi müjdesi
Bakan Soylu'dan çok sert tepki: Yangınla sosyal medya şeytanları devreye girdi
T-72 tanklarını gönder, Leopard 2A4 tanklarını al!
TUSAŞ'tan yeni rekor!
Borsa güne düşüşle başladı
Edirne'de hasadına başlanan buğdayın rekoltesi yüz güldürüyor
TFF Denetleme Kurulu Başkanı İsmail Gerçek oldu
Okan Buruk, İstanbul'a geldi
Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Avrupa B Ligi'nde şampiyon oldu
Doğu Ege adalarının silahlandırılması savaş sebebi olabilir mi?
6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı
Akıl sağlığıyla ilgili şüphem var
Tarihi köşkte klip
6 yıl sonra sahnede
Akustik gece
Bedava tatil
Evinin çatısını atölyeye çevirdi
Marmaris'te orman yangını: Büyük ölçüde kontrol altına alındı
Eski Yunan bakan itiraf etti: Türkiye bizden önemli
İstanbul'da 4'lü tahıl zirvesi
Yağ bezesi değil tümör olabilir
Uzmanlardan polen uyarısı
Çocuklarda konuşma gecikmesi ihmale gelmez
Anne olma yaşı artıyor, risk büyüyor
22 Haziran 2022 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:22 Haziran 2022 Çarşamba 12:00:00

Akıl sağlığıyla ilgili şüphem var

ABONE OL

Sanatçı İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlı arasında yaşanan tartışmada gerilim tırmanmaya başladı.

Sanatçı İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlı arasında yaşanan tartışmada gerilim tırmanmaya başladı. Tatlıses'in "İhanete uğradım. Ben vuruldum, direkt şirkete gidip kasayı boşaltı. Niye diğer çocuklarım yapmıyor da o yapıyor?" şeklindeki sert açıklamasına Tatlı'dan cevap gecikmedi. Tatlı, sosyal medya hesabından "Evinin de bulunduğu şirkete bir kez gittim, muhasebecisi eşliğinde bende anahtarı bulunmayan evi ve kasası açıldı, sayım yapıldı, varlıkları muhasebecisi, şirket müdürü ve şirket çalışanları eşliğinde raporlanarak imzalandı" dedi. Tatlı, babası İbrahim Tatlıses'e "Kendisinin akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim artmıştır" ifadesini kullandı.

Etiketler : Akıl sağlığıyla ilgili şüphem var İbrahim Tatlıses Ahmet Tatlı
Sürpriz ikili yakayı ele verdi

Sürpriz ikili yakayı ele verdi
Güzide Duran Aksoy Uzun Süre Sonra İlk Kez Alem Plus'a Konuştu!

Güzide Duran Aksoy Uzun Süre Sonra İlk Kez Alem Plus'a Konuştu!
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Hastanede Babalar Günü kutlaması

Hastanede Babalar Günü kutlaması
Yazın sahneden inmeyecek

Yazın sahneden inmeyecek
İlk kez el ele

İlk kez el ele
Bir nesil Serdar'la büyüdü

Bir nesil Serdar'la büyüdü
Makedon mutfağını öğrendim

Makedon mutfağını öğrendim
Kulüp'ün Keriman'ı olacak

Kulüp'ün Keriman'ı olacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX