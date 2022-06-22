Akıl sağlığıyla ilgili şüphem var

Sanatçı İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlı arasında yaşanan tartışmada gerilim tırmanmaya başladı. Tatlıses'in "İhanete uğradım. Ben vuruldum, direkt şirkete gidip kasayı boşaltı. Niye diğer çocuklarım yapmıyor da o yapıyor?" şeklindeki sert açıklamasına Tatlı'dan cevap gecikmedi. Tatlı, sosyal medya hesabından "Evinin de bulunduğu şirkete bir kez gittim, muhasebecisi eşliğinde bende anahtarı bulunmayan evi ve kasası açıldı, sayım yapıldı, varlıkları muhasebecisi, şirket müdürü ve şirket çalışanları eşliğinde raporlanarak imzalandı" dedi. Tatlı, babası İbrahim Tatlıses'e "Kendisinin akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim artmıştır" ifadesini kullandı.