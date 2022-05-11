Akıl hocası Rıdvan

Bir süredir Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve gelecek sene takımda olup olmayacağı henüz belli olmayan futbolcu Mesut Özil, önceki gün Bebek'teydi. Futbolcu, formasını giydiği takımın efsane ismi Rıdvan Dilmen ile bir araya geldi. İkili, bir mekânda oturarak sohbet etti. Amine Gülşe ile evli ve bir çocuk sahibi olan dünyaca ünlü futbolcu, eşinin yeniden hamile olmasını soran habercilere teşekkür etti. İkilinin bir araya gelmesi "Rıdvan, Mesut'a akıl verdi" yorumlarına neden oldu.