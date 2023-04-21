Akif için geri sayım

Fikret Kuşkan, Özge Borak ve Ertan Saban'ın başrollerinde yer aldığı 'Akif' dizisi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatacak dizi, yakında TRT'nin dijital platformunda yayınlanacak. Kirli Kedi Yapım tarafından çekimleri tamamlanan dizi, 13 bölümden oluşacak. Yapımda Ersoy'un yanı sıra Tevfik Fikret, Recaizade Mahmut Ekrem, Süleyman Nazif, Abdülhak Hamid Tarhan, Enver Paşa, Talat Paşa, Halide Edip Adıvar ve Kara Kemal gibi dönemin önemli karakterleri de anlatılacak.

