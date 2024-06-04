Ekranların sevilen oyuncusu Akasya Asıltürkmen, Dünya Çevre Günü kapsamında Marmara Park AVM'de etkinliğe katıldı.

Bir süredir ekranlardan uzak duran Akasya Asıltürkmen, sevenlerinden ayrı düşmesinin nedenini şöyle anlattı:



"ARZ-TALEP MESELESİ"



2016 yılında Serdar Özmen ile evlenen ve 2019 yılında da boşanan ünlü oyuncu sektöre ilişkin açıklamalarda bulundu.

47 yaşındaki oyuncu Asıltürkmen, "Arz-talep meselesi... Biraz benim de talep etmem gerekiyor. Diziler çok uzun. Senelerdir bu işi yapan insan olarak önceki halini görüp, bu dönemde varlık göstermeyi tercih etmedim." dedi.

"2 MİLYON TAKİPÇİLİ OYUNCUYU TANIMIYORLAR"



Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Akasya Asıltürkmen, meslektaşları için açıklamalarda bulundu. Asıltürkmen sosyal medya takipçisi yüksek olan oyuncuların dizilerde yer almasına ilişkin farklı bir yorum getirdi. Ünlü oyuncu Asıltürkmen "2 milyon takipçili oyuncuyu tanımıyorlar ama sokakta beni hatırlıyorlar." dedi.