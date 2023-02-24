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24 Şubat 2023 Cuma 10:44:00 - Güncelleme:24 Şubat 2023 Cuma 10:44:00

Akademi'den 'tokat timi'

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94'üncü Oscar ödül törenini gölgede bırakan 'tokat' olayının ardından Akademi yeni güvenlik önlemi aldı. Yapılan açıklamada benzer olayların yaşanmasını engellemek için 'kriz ekibi' oluşturulduğu belirtildi.

94'üncü Oscar Ödülleri'nde oyuncu Will Smith'in sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat atması büyük yankı uyandırmıştı. Ödül törenini düzenleyen Hollywood Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Smith'in 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edilmesine karar vermişti. Akademi'nin CEO'su Bill Kramer, Time dergisine verdiği röportajda bu sene 12 Mart'ta düzenlenecek tören için sıkı tedbirler aldıklarını açıkladı. 'Kriz ekibi' kurduklarını belirten Kramer, 2023 Oscar Ödülleri'nde meydana gelebilecek herhangi bir kriz durumunda hızlı hareket edeceklerini belirtti.

'HER DURUMA HAZIRIZ'

Yapılan açıklamada "Birçok senaryo üzerinde çalıştık. Beklenmedik herhangi bir durumda hazırlıklı olacağız" ifadeleri yer aldı. Akademi Başkanı Janet Yang, geçtiğimiz günlerde Will Smith tokat hadisesinin ardından yeterince hızlı hareket edemediklerini açıklamıştı. Will Smith, tokat hadisesinin ardından yaptığı açıklamada "Akademinin bana olan güvenine ihanet ettim. Ödül kazananları, harika işlerini kutlama fırsatından mahrum bıraktım" demişti. Smith, "Bu nedenle akademiyi bıraktığını ve kurulun uygun göreceği diğer cezaları da kabul edeceğini" ifade etti.

Etiketler : oscar ödülleri tokat will smith chris rock

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