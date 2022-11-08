Ajda'yı unutmadılar

Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Ümit Sayın, Jale, Sibel Alaş'tan oluşan "Şimdi 90'lar" Türkiye Turnesi kapsamında Edirne, İzmir ve İstanbul'da 3 gün art arda sahne aldı. Grup konserlerinde 90'lara damgasını vuran eserleri seslendirdi. Grup, 'Eğlen Güzelim' şarkısında geçen hafta evinde düşerek kalça kemiğini kıran Ajda Pekkan'ı unutmadı. Ekip sahneden "Başka Süperstar yok, çok kıymetlimiz, en kısa sürede iyileşmesini diliyoruz" diye geçmiş olsun dileklerini gönderdi.