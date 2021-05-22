Ajda'dan destek

Uzun bir süre şarkıcılık yapan Feyyaz Şerifoğlu, şimdilerde 'Camdaki Kız' dizisinde Burcu Biricik'le başrolü paylaşıyor. Şerifoğlu, yıllar önce birlikte çalıştığı Ajda Pekkan ile bir araya geldi. Dizinin önceki günkü bölümünü sanatçıyla birlikte izleyen Şerifoğlu, "Ve hayatımın en kıymetli gecesini yaşıyorum. Canım süperstarım Ajda Pekkan ile beraber izlemek paha biçilemez. İyi ki varsınız" dedi.

