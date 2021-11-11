Ajda sürekli ses egzersizi yapar

90'lara damga vuran Suat Suna, İpek Açar'ın TRT Müzik'teki programına katıldı. Önümüzdeki günlerde müzikseverlerle buluşturacağı düetler albümü için çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Suna, konu Kayahan'dan açılınca ''Hayatımda babamı kaybettikten sonra ikinci babamı kaybettim" dedi. Suna ardından şöyle bir anektotta bulundu: ''Kayahan ve Ajda Pekkan disiplinli kuşaktan... Ajda Pekkan sürekli egzersiz yapar, daima ses egzersizi yapar."