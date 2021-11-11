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11 Kasım 2021 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:11 Kasım 2021 Perşembe 11:00:00

Ajda sürekli ses egzersizi yapar

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90'lara damga vuran Suat Suna, İpek Açar'ın TRT Müzik'teki programına katıldı.

90'lara damga vuran Suat Suna, İpek Açar'ın TRT Müzik'teki programına katıldı. Önümüzdeki günlerde müzikseverlerle buluşturacağı düetler albümü için çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Suna, konu Kayahan'dan açılınca ''Hayatımda babamı kaybettikten sonra ikinci babamı kaybettim" dedi. Suna ardından şöyle bir anektotta bulundu: ''Kayahan ve Ajda Pekkan disiplinli kuşaktan... Ajda Pekkan sürekli egzersiz yapar, daima ses egzersizi yapar."

Etiketler : Suat Suna İpek Açar TRT Müzik
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