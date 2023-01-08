Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, YouTube kanalından yayınladığı videoda 'estetiğin önemli olmadığını' söyledi. Pekkan, "İnsanın içi güzel olmadığı zaman istediğin kadar estetik yaptır. İstersen yüzünü al arkaya çevir hiçbir faydası yok. Çünkü güzel bakmayan bir gözle bakıyorsan hayata, insanlara ve hayvanlara senin için güzellik diye bir şey olamaz" dedi.

