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21 Mayıs 2023 Pazar 09:05:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 09:05:00

Ajda Pekkan: Sizleri çok özledim

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Ajda Pekkan, konserler serisinin açılışını önceki akşam yaptı.

Sanatçı Ajda Pekkan, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'ndeki konserler serisinin açılışını önceki akşam yaptı. Pekkan, modacı Burcu Sedef imzalı gri payetli, kolları püsküllü tulumuyla kendine hayran bıraktı. Sahneye çıkarken titrediğini söyleyen 77 yaşındaki Pekkan, "Sizleri çok ama çok özledim. Sahneye ilk kez çıkıyormuşum gibi kalbim tir tir titriyor. Böyle olmasaydı birbirimize aynı sevgiyi hissetmezdik" dedi.

Etiketler : ajda pekkan konser sanatçı
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