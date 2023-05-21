Ajda Pekkan: Sizleri çok özledim

Sanatçı Ajda Pekkan, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'ndeki konserler serisinin açılışını önceki akşam yaptı. Pekkan, modacı Burcu Sedef imzalı gri payetli, kolları püsküllü tulumuyla kendine hayran bıraktı. Sahneye çıkarken titrediğini söyleyen 77 yaşındaki Pekkan, "Sizleri çok ama çok özledim. Sahneye ilk kez çıkıyormuşum gibi kalbim tir tir titriyor. Böyle olmasaydı birbirimize aynı sevgiyi hissetmezdik" dedi.