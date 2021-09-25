Savaş başlattı

YouTube başta olmak üzere muhtelif içerik sağlayıcılarda ve sosyal medya mecralarında Ajda Pekkan'a ait görüntüleri izinsiz yayınlayan yandı. Pekkan, kendisine ait konser görüntüleri ve videoları paylaşanlara savaş açtı. Çeşitli içerik sağlayıcılar ve sosyal medyada izinsiz çekilerek kullanılan "Konser görüntüleri ve videoların" kaldırılması için avukatı Sadettin Dayıoğlu'na direktif veren sanatçı, hukuki ve cezai süreci başlattığını duyurdu. Pekkan, izinsiz kullanıcılar hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis veya adli para cezası istemiyle dava açacak.