VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te
Doçentin lavanta merakı bir kente örnek oldu
34 yıldır topaç yapıyor
Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı
Sultan düğünde
3 bölümlük dava
Bir kahramanlık hikâyesi: Müfreze
Başkan Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı
'Aziz Sancar Bilim Ödülü' verilecek
Rekabet Kurumuna yapay zeka ve adli bilişim mühendisleri de uzman yardımcısı olarak alınabilecek
Kırşehir'de ‘Aşıklar Bayramı'
PKK'nın 'hayvan' şifresi kullanması iddianamede
24 TV ve 360 aileleri Kızılay için yarıştı!
CHP'li Başkan'dan FETÖ'cülere destek
'Sıfır Atık' ile enerji tasarrufu
Savaş başlattı
CSO Cohen'e eşlik edecek
İyilik meleği...
'Bu Zamanda Tiyatro'
Borsa simsarı ve ajanı olma şartları değişti
5 zincir markete fahiş fiyat incelemesi! Ticaret müfettişleri görevlendirildi
Aleyna Tilki'den veda: Ben gidiyorum millet
Hakkari'de şehit asker için tören düzenlendi
"Adayı açıklarsak paçavrası çıkarılır"
25 Eylül 2021 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:25 Eylül 2021 Cumartesi 12:30:00

Ajda Pekkan savaş başlattı

ABONE OL

Sosyal medya mecralarında Ajda Pekkan'a ait görüntüleri izinsiz yayınlayan yandı.

YouTube başta olmak üzere muhtelif içerik sağlayıcılarda ve sosyal medya mecralarında Ajda Pekkan'a ait görüntüleri izinsiz yayınlayan yandı. Pekkan, kendisine ait konser görüntüleri ve videoları paylaşanlara savaş açtı. Çeşitli içerik sağlayıcılar ve sosyal medyada izinsiz çekilerek kullanılan "Konser görüntüleri ve videoların" kaldırılması için avukatı Sadettin Dayıoğlu'na direktif veren sanatçı, hukuki ve cezai süreci başlattığını duyurdu. Pekkan, izinsiz kullanıcılar hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis veya adli para cezası istemiyle dava açacak.

Etiketler : ajda pekkan youtube sosyal medya magazin
Çelik bir dizi

Çelik bir dizi
Hayali 4 kişilik aile olmak

Hayali 4 kişilik aile olmak
Bir kez daha barıştılar

Bir kez daha barıştılar
11 yılda 50 milyon lira kazandı

11 yılda 50 milyon lira kazandı
Entrika ondan sorulacak

Entrika ondan sorulacak
İkizlerin bakıcısı yok

İkizlerin bakıcısı yok
Anne Öykü, setlere dönüyor

Anne Öykü, setlere dönüyor
Benim konserler riskli

Benim konserler riskli
âkif e özel gala

âkif e özel gala

EN ÇOK OKUNAN HABERLER