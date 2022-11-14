Ajda Pekkan galaksiler arası bir ses

Betül Demir, önceki akşam Boaz Live'da sevenlerinin karşısına çıktı. Şarkıları ve performansıyla kendisini dinlemeye gelen coşturan Demir, ''Geçen gece Ajda Pekkan rüyama girdi. Beraber düet yapıyorduk. Orada bile dizlerim titriyordu vallahi. Ben Ajda Pekkan'ı galaksiler arası bir ses olarak kabul ettiğimden midir nedir? Rüyamda bile heyecanlanıyorum yanında'' dedi. Şarkıcı gecede Ajda Pekkan'ın şarkılarına yer verdi.