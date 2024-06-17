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17 Haziran 2024 Pazartesi 14:48:00 - Güncelleme:17 Haziran 2024 Pazartesi 14:48:00

Ajda Pekkan bir hayalini daha gerçekleştirdi

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Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, yapay zeka programını kullanarak 3 şarkısını okudu.

Ajda Pekkan, bir hayalini daha gerçekleştiriyor. Geçen hafta stadyum konseri veren Süperstar, İngilizce albüm hazırlığında.

Pekkan, İngilizce telaffuzlar istediği gibi olmayınca çareyi teknolojide arayarak 'yapay zeka'dan faydalandı.

3 ŞARKISINI YAPAY ZEKA İLE OKUDU

Gazetemagazin'in iddiasına göre Süperstar, yapay zekanın en pahalı programını aldı. Pekkan, 3 şarkısını da yapay zekayla okudu.

Etiketler : ajda pekkan magazin yapay zeka şarkı
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