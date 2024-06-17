Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Ajda Pekkan bir hayalini daha gerçekleştirdi

Ajda Pekkan, bir hayalini daha gerçekleştiriyor. Geçen hafta stadyum konseri veren Süperstar, İngilizce albüm hazırlığında.

Pekkan, İngilizce telaffuzlar istediği gibi olmayınca çareyi teknolojide arayarak 'yapay zeka'dan faydalandı.

3 ŞARKISINI YAPAY ZEKA İLE OKUDU

Gazetemagazin'in iddiasına göre Süperstar, yapay zekanın en pahalı programını aldı. Pekkan, 3 şarkısını da yapay zekayla okudu.