Ajda Pekkan bir hayalini daha gerçekleştirdi
Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, yapay zeka programını kullanarak 3 şarkısını okudu.
Ajda Pekkan, bir hayalini daha gerçekleştiriyor. Geçen hafta stadyum konseri veren Süperstar, İngilizce albüm hazırlığında.
Pekkan, İngilizce telaffuzlar istediği gibi olmayınca çareyi teknolojide arayarak 'yapay zeka'dan faydalandı.
3 ŞARKISINI YAPAY ZEKA İLE OKUDU
Gazetemagazin'in iddiasına göre Süperstar, yapay zekanın en pahalı programını aldı. Pekkan, 3 şarkısını da yapay zekayla okudu.