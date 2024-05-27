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Locadan konser servete bedel
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27 Mayıs 2024 Pazartesi 08:49:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2024 Pazartesi 08:49:00

Ajda Pekkan, Andrea Bocelli ve Yalın... Fiyatlar uçtu! Locadan konser servete bedel

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Ajda Pekkan, Andrea Bocelli ve Yalın'ın yakın zamanda gerçekleşmesi planlanan stadyum konserlerinde loca fiyatları 630 bin TL'ye kadar çıktı.

Ajda Pekkan, Andrea Bocelli ve Yalın farklı tarihlerde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verecek. Sanatçıların konserlerine hayranları yoğun ilgi gösterdi. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Andrea Bocelli'yi locadan izlemek için 630 bin TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor. Öte yandan Ajda Pekkan ve arkadaşları etkinliği için 18 kişilik loca fiyatları 180 bin TL'yi bulurken, Yalın konseri için 18 kişilik loca fiyatları 57 bin TL'yi geçti.

Efsanevi tenor Andrea Bocelli'yi canlı dinlemek isteyenler için 8 Haziran'da gerçekleştirilecek konserde, fiyatlar astronomik seviyelerde:

12 kişilik localar: 420.000 TL

15 kişilik localar: 525.000 TL

18 kişilik localar: 630.000 TL

Yalın'ın performansını izlemek isteyenler için 31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek konserde, localar şu fiyatlarla satışa sunuluyor:

12 kişilik localar: 38.400 TL

15 kişilik localar: 49.000 TL

18 kişilik localar: 57.600 TL

Ajda Pekkan'ı sahnede izlemek isteyenler için 12 Haziran'daki konserde, localar şu fiyatlarla satışta:

12 kişilik localar: 120.000 TL

15 kişilik localar: 150.000 TL

18 kişilik localar: 180.000 TL

Etiketler : ajda pekkan andrea bocelli yalın loca konser
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