Ajda ile stüdyoda

Her fırsatta 'Ajda Pekkan ile düet yapmak istiyorum' diyen şarkıcı Aynur Aydın, hayaline adım adım yaklaştı. Genç şarkıcı, geçtiğimiz aylarda kalça kemiğini kıran sanatçı Ajda Pekkan ile bir araya geldi. İkilinin buluşması 'Yeni bir düet geliyor' şeklinde yorumlandı. Pekkan ile Aydın, stüdyodan çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Aydın daha önceki röportajlarında Ajda Pekkan'ın hayatını değiştiren ünlü isimlerden biri olduğunu söylemişti.