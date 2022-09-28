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28 Eylül 2022 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:28 Eylül 2022 Çarşamba 11:00:00

Ajda hepinizden genç!

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Sanatçı Ajda Pekkan, Bursa'da özel bir davette sahne aldı. Pekkan'ı dinlemeye gelenler arasında oyuncular Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı da vardı.

Sanatçı Ajda Pekkan, Bursa'da özel bir davette sahne aldı. Pekkan'ı dinlemeye gelenler arasında oyuncular Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı da vardı. Oyuncular 76 yaşındaki Pekkan ile çekildikleri fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Sanatçının yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Çiftin hayranları gönderisine, "Ajda Pekkan nerede?", "Fakat Ajda hanım hepinizden genç duruyor" ve "Mucize kadın, ben çocukken vardı ben yaşlandım Ajda Pekkan gençleşiyor. Bu işte bir terslik yok mu?" yorumlarında bulundu.

Etiketler : Ajda hepinizden genç Sanatçı Ajda Pekkan Bursa edef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı
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