VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Yunanistan'a yeni uyarı: 1 mile dahi izin yok!
Şam ile 11 yıl sonra ilk resmi temas! Bakan Akar'dan ilk görüşme mesajı
İçişleri'nden yılbaşı genelgesi! 81 il valiliğine gönderildi
Ankara'da DEAŞ operasyonu
Büşra Targaryen!
Bakan Varank'tan 'gaz rezervi' tepkisi: CHP neye inanıyor ki
29 Aralık 2022 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:29 Aralık 2022 Perşembe 10:00:00

Ajanlık dersleri aldı

ABONE OL

İsmail Hacıoğlu, '49' filmindeki ajan rolü için kendini kampa soktu. Oyuncu, proje için yakın dövüş ve silah kullanma eğitimleri için ders aldı.

İsmail Hacıoğlu, '49' filmindeki ajan rolü için kendini kampa soktu. Oyuncu, proje için yakın dövüş ve silah kullanma eğitimleri için ders aldı.

Başrolünde İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık'ın yer aldığı '49' filmi vizyona geri sayıma başladı. Hacıoğlu, projeye hazırlık sürecinde kendini kampa soktu. Oyuncu, filmde aksiyon sahnelerindeki performansıyla dikkat çekti. İsmail Hacıoğlu, usta istihbaratçı 'Oğuz' rolünde seyirciyle buluşacak. Hacıoğlu, saha ajanı karakterinin gerektirdiği şekilde yakın dövüş ve silah kullanma eğitimleri aldı. Yapımda, 2014 yılında Musul'a saldıran militanların Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nda görevli 49 Türkiye vatandaşını esir almasının ardından yaşananlar anlatılıyor. Yapımcılığını Mehmet Canpolat'ın üstlendiği, film 20 Ocak 2023'te beyazperdede yerini alacak.

Etiketler : Ajanlık dersleri aldı İsmail Hacıoğlu Hande Doğandemir Sinan Tuzcu
YouTube'a veda

YouTube'a veda
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı
Minikleri sevindirdi

Minikleri sevindirdi
20 bin liralık rüküşlük

20 bin liralık rüküşlük
Şarkıcı Züleyha: Değerlerimizin farkına varmalıyız

Şarkıcı Züleyha: Değerlerimizin farkına varmalıyız
Fahriye'nin aşkları

Fahriye'nin aşkları
Yıldızlı gece

Yıldızlı gece
Mavi boncuk kötü haberi duyurdu

Mavi boncuk kötü haberi duyurdu
Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman... Survivor'a üç güzel

Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman... Survivor'a üç güzel

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX