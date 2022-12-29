Ajanlık dersleri aldı

İsmail Hacıoğlu, '49' filmindeki ajan rolü için kendini kampa soktu. Oyuncu, proje için yakın dövüş ve silah kullanma eğitimleri için ders aldı.

Başrolünde İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık'ın yer aldığı '49' filmi vizyona geri sayıma başladı. Hacıoğlu, projeye hazırlık sürecinde kendini kampa soktu. Oyuncu, filmde aksiyon sahnelerindeki performansıyla dikkat çekti. İsmail Hacıoğlu, usta istihbaratçı 'Oğuz' rolünde seyirciyle buluşacak. Hacıoğlu, saha ajanı karakterinin gerektirdiği şekilde yakın dövüş ve silah kullanma eğitimleri aldı. Yapımda, 2014 yılında Musul'a saldıran militanların Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nda görevli 49 Türkiye vatandaşını esir almasının ardından yaşananlar anlatılıyor. Yapımcılığını Mehmet Canpolat'ın üstlendiği, film 20 Ocak 2023'te beyazperdede yerini alacak.