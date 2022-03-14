TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde ajan 'Serdar' karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul, köpeği Leon'u yanından bir an olsun ayırmıyor. Can dostunu sete de götüren Ertuğrul, "Leo ile günlük pozitiflik dozumuzu alalım" paylaşımıyla beğeni topladı. Dizide 'Zehra' karakteriyle Çağlar Ertuğrul'a eşlik eden oyuncu Deniz Baysal da fotoğrafa kayıtsız kalamadı ve 'Ajan Leo' yorumunu yaptı.