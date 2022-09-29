Aileyle birlikte araba da büyüdü

İkinci kez anne-baba olan Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti, genişleyen ailesi için kesenin ağzını açtı. Özil, kızlarının rahatlığı için 4 milyon liraya özel yapım VİP minibüs aldı.

Başakşehir'de forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Amine Gülşe, geçtiğimiz gün ikinci kez anne olmuştu. Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti, 'Ela' adını verdikleri kızlarıyla birlikte yeniden anne ve babalığın tadını çıkarıyor. Özil, büyüyen ailesi için kesenin ağzını açtı. 4 kişilik geniş bir aile ve bakıcıları da bulunan çift, yeni hayatlarında kullanmak üzere daha geniş bir araç siparişi verdi. Özil'le Gülşe'nin istekleri doğrultusunda özel olarak modifiye edilen bir VİP araç tasarlandı. Ailesi için hiçbir masraftan kaçınmayan futbolcunun Mercedes Vito marka minibüs için 4 milyon lira ödediği öğrenildi. Çiftin, Eda adında bir kızı daha bulunuyor.