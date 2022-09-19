Aileye göre araba seçiyorum

Oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve inşaata el atarak 3 kulvarda boy gösteren Tolgahan Sayışman, bir galerinin açılışa katıldı. Spor arabalara ilgilisiyle bilinen Sayışman, "Eskiden çok alırdım satardım, sürekli spor arabalara çok düşkünüm ve hep en güzelini almaya çalışırdım. Artık aileye göre araç seçiyoruz" dedi. Almeda Abazi ile mutlu bir evliliği olan Sayışman'ın Efehan ve Alina adında çocukları var.