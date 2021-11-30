Ailesiyle moral topluyor

'Menajerimi Ara' dizisinde rol aldığı dönemde meme kanserine yakalanan Canan Ergüder, zor günleri geride bıraktı. Hafta sonunu eşi Kenan Ece ve oğlu Demir ile birlikte doğayla iç içe zaman geçiren oyuncu mutluluk pozlarını paylaştı. 'Oğlum' dizisiyle setlere dönecek olan Ergüder ve ailesinin bu karesi büyük beğeni topladı.