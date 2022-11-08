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08 Kasım 2022 Salı 11:30:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 11:30:00

Ailesini göremiyor

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Barış Arduç ile 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisinin başrolünü paylaşan oyuncu Kayra Zabcı, Ataşehir'de görüntülendi.

Barış Arduç ile 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisinin başrolünü paylaşan oyuncu Kayra Zabcı, Ataşehir'de görüntülendi. Set yoğunluğundan arkadaşları ve ailesiyle görüşememekten yakınan Zabcı, "Çekimlerimiz çok güzel geçiyor, karakterim çok sevildi. İzin günlerimi de sevdiklerimle geçirmek istiyorum" dedi. Matrix'i andıran siyah pardösüsüyle dikkat çeken genç oyuncu, "Tarzımı belirlerken trendleri de dikkate alıyorum'' dedi.

Etiketler : Ailesini göremiyor Barış Arduç Alparslan Büyük Selçuklu
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