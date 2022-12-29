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29 Aralık 2022 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:29 Aralık 2022 Perşembe 11:30:00

Ailesine hediye aldı

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Alperen Duymaz'la başrolünü paylaştığı 'Ego' dizisiyle setlere dönen oyuncu Melisa Aslı Pamuk önceki gün Zincirlikuyu'da tek başına görüntülendi.

Alperen Duymaz'la başrolünü paylaştığı 'Ego' dizisiyle setlere dönen oyuncu Melisa Aslı Pamuk önceki gün Zincirlikuyu'da tek başına görüntülendi. Oyuncu, bir AVM'de ailesi ve arkadaşlarına yeni yıl alışverişine çıktı. Mağazaları gezen oyuncu, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Pamuk, yeni yıl planlarının henüz belli olmadığını, iş ve set durumuna göre yurt dışına gidebileceğini belirtti.

Etiketler : Ailesine hediye aldı Alperen Duymaz Ego
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