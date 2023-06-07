Ailesi için endişeleniyor

'Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu Miray Akay, Ukrayna'da yaşayan ailesiyle ilgili açıklama yaptı. Türk bir baba ve Ukraynalı bir annenin çocuğu olan Akay, ''Bir kısmı orada bir kısmı burada yaşıyorlar. Çok zor zamanlar geçiriyoruz. Ailemizden birkaç kişiyi kaybettik'' dedi. Ailesi için çok endişelendiklerini dile getiren ünlü oyuncu "Onları orada çok merak ediyoruz ama bize hayatımıza devam etmemizi, onları düşünmememizi bir şekilde hayatlarına devam ettiklerini söylediler. Ama yasaklar kalktığında ilk fırsatta oraya gideceğiz" ifadelerini kullandı.





