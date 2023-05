Ailesi Cüneyt Arkın'ı andı

Geçen yıl vefat eden Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın ailesi doğum gününde andı. Yaşasaydı 85. Yaşını kutlayacak olan sanatçının oğlu Murat Arkın, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Arkın, ailece yer aldıkları fotoğrafın altına, "Her kavuşma aslında bir ayrılık... Bu sene ben konuştum, sen dinledin babam. Her zaman her yerde benimle olmana rağmen anlatacak ne çok şey varmış. Sen bu fotoğrafların her yerindesin" yazdı.