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04 Ekim 2023 Çarşamba 09:38:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 09:38:00

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

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Şimdilerde Aile dizisinde hayat verdiği Yağmur karakteri ile izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Yüsra Geyik, ALEM Dergisi'nin 4 Ekim kapağında yer aldı. Hakkında bilinmeyenlerden bahseden Yüsra Geyik samimi açıklamalarda bulundu.

ALEM Dergisi'nin 4 Ekim kapağında küçük yaştan beri setlerde olan birçok dizide yer alan Yüsra Geyik var. Meslek seçiminin erken yaşta yapılmasının avantajlı olduğunu düşünen ama profesyonel hayatın bir yaşı olmasından bahseden Yüsra Geyik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AŞIK OLDUĞUMDA CANLANIYORUM, ÇOK KIYMETLİ BİR ŞEY VE EN BÜYÜK İHTİYAÇ"

Yüsra Geyik, "Aşık olduğunda nasıl oluyorsun?" sorusuna "Canlanıyorum. Çok kıymetli bir şey aşk, en büyük ihtiyaç" cevabını verdi. Aile dizisinde oynadığı Yağmur karakterinin aşkı için gözü karalığından bahsedilen güzel oyuncu, Yağmur kadar aşk konusunda gözü kara olmadığını, kalbini koşulsuz dinleyemediğini söyledi.

"YANAKLARIMI, ELİMİ, KOLUMU SEVİYORUM"

ALEM Summer Weekend'de de yer alan Yüsra kendi modu düştüğünde yanaklarını, elini, kolunu sevdiğini ne olursa olsun kendini seveceğini dile getirdi.

Gelecekti hayallerinin çok fazla olduğunu ve tekrar sahneye çıkmak istediğini, doya doya kendi hikayesini anlatacağı işler yapmak istediğini belirtiyor.

Etiketler : Yüsra Geyik Aile dizisi alem dergisi
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